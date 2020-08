Comitato tecnico-scientifico, Richeldi: "Stadi? Ora priorità è fermare la nuova ondata!"

Il dottor Luca Richeldi, pneuomologo e membro del Comitato Tecnico Scientifico che affianca il governo nella lotta al Covid-19, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Non sappiamo cosa potrà succedere tra un mese quando dovrebbe ripartire il campionato. Monitoriamo con attenzione ciò che avviene. Con la riapertura di tutte le attività era normale aspettarsi che il virus tornasse a circolare. La media età si è drasticamente abbassata ma per fortuna, i casi sembrano meno gravi. Gli stadi? Non è una priorità adesso, prima cerchiamo di fermare questa nuova ondata".

Infine, su come si deve comportare il calcio in questo momento: "I protocolli hanno funzionato, i controlli hanno permesso di mantenere basso il rischio contagi. Tutte le società hanno dimostrato un notevole senso di responsabilità. Anche se tutto è sotto controllo però, bisogna aumentare la sorveglianza. Vale per tutti. E' necessario seguire i protocolli. Se facciamo i bravi oggi, possiamo tornare a divertirci domani".