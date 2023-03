Comm. Polizia Municipale: "Festa scudetto? Faremo ordine in casa per scoraggiare criminali!"

Gennaro Esposito, Commissione Polizia Municipale e Legalità Comune di Napoli, è intervenuto a Canale 21

Gennaro Esposito, Commissione Polizia Municipale e Legalità Comune di Napoli, è intervenuto a Canale 21: "Dobbiamo fare ordine in casa per scoraggiare criminali che si inseriscono nella tifoseria napoletana. Ho assistito qualche anno fa ad un evento sportivo a Monaco dove i tifosi erano controllati. Ci vorranno misure straordinarie. Speriamo sia una festa in tranquillità così da poter coinvolgere e far divertire anche i bambini".