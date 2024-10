Como, Fabregas a Sky: "Superlativi per 60', dobbiamo essere più cattivi. Complimenti Conte? Sinceri e significativi"

Al termine del match perso 3-1 contro il Napoli, il tecnico del Como Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Gran primo tempo, poi però nel secondo tempo Sergi Roberto prede palla e subite gol. “Sì, ma non è per la palla persa da Sergi, dovevamo gestire meglio la rimessa laterale precedente. Emil avrebbe potuto lasciare la palla andare fuori, ma ha deciso di giocarla, e questo ha portato a una rimessa per il Napoli. Questa è mancanza di esperienza, siamo troppo buoni, poco cattivi e molto giovani. Si migliorerà in futuro. Abbiamo iniziato bene, mantenendo la nostra identità di gioco, caratterizzata da possesso, qualità e idee.

Cosa ha notato nel Napoli? "La loro rosa è molto importante; i cambi che fanno alzano il livello della squadra. Come successo contro il Bologna e l’Atalanta, la rosa fa la differenza, chi entra alza il livello. Si deve continuare, ho visto un grande Napoli dopo il terzo gol, un buon Napoli dopo il 2-1 e un Como superlativo per 60’. Questo è un aspetto che come allenatore noto con attenzione Fare così bene contro una squadra che può vincere lo scudetto mi dà tanta fiducia. Bisogna gestire meglio i momenti della partita”.

Ha ricevuto complimenti da Antonio Conte. Cosa ne pensa?

"I complimenti di Conte sono stati sinceri e significativi. È sempre bello ricevere riconoscimenti da un allenatore del suo calibro."

I giocatori li scegli tu? “Dopo la promozione abbiamo iniziato a preparare già la prossima stagione e capito che poteva restare e chi poteva alzare il livello. Sono stati tre mesi di tanto lavoro, volevamo fare un mix di gente esperta e gente giovane. Mi piace allenare i giovani che comprendono la mia idea di gioco. Stiamo lavorando bene e, sebbene siamo solo all'inizio, siamo sulla strada giusta per migliorare il nostro dipartimento di statistiche e dati"