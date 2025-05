Ugolini: "Vi spiego perché a Castel Volturno si respira un'aria diversa rispetto a due anni fa"

Massimo Ugolini, in collegamento con Sky Sport, ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli in vista del prossimo impegno. Nessuna rivoluzione in vista per Antonio Conte, che sembra intenzionato a confermare l’impianto tattico delle ultime uscite.

"Conte potrebbe diventare il primo tecnico a vincere lo Scudetto con tre club diversi. Con le dovute scaramanzie, si respira un’aria da grande impresa. Diversa da quella di due anni fa, quando tutto fu una cavalcata trionfale: oggi il percorso è più faticoso, estenuante sotto ogni aspetto".