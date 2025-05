Improta: "Avrei voluto veder giocare il Napoli in maniera differente, ma ringrazio Conte"

"Il Napoli deve pensare solo al Cagliari per vincere questo scudetto. Ci credevo già quest'estate. Conte ha fatto un lavoro straordinario". Così parla ai microfoni di Radio Marte Gianni Improta: "Non c'è altra via d'uscita, venerdì bisogna solo vincere. Diciamo pure che siamo stati fortunati, l'Inter non ha saputo approfittare dei punti lasciati per strada dal Napoli, che ora deve battere il Cagliari immediatamente senza farci soffrire ulteriormente E' cambiato tutto, una volta c'era una sorta di tacito accordo con le squadre avversarie, le motivazioni saranno fondamentali.

Il Cagliari giustamente non regalerà nulla, farà la sua partita e il Napoli dovrà contare sull'aspetto mentale. Se gli azzurri non si faranno prendere dal panico, la vittoria sarà assicurata. Sono stato un buon profeta sullo scudetto, ho visto il Napoli nel ritiro estivo, avevo tanta fiducia in Conte, anche se tatticamente nella seconda parte dell'anno avrei voluto vedere un modo differente di giocare. Ad ogni modo, ringrazio Conte per un lavoro straordinario.