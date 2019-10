Comune, Auricchio: "Settimana prossima la firma della convenzione. Pista d'atletica? C'è bisogno di una proposta"

A Radio Kiss Kiss Napoli sulla questione stadio è intervenuto il Capo Gabinetto Attilio Auricchio, queste le sue parole: "Il percorso per la firma della convenzione era stato già preso. C'era stato un piccolo intoppo con l'episodio degli spogliatoi, da lì poi con le ultime ricostruzioni finanziarie è arrivato il pagamento del presidente azzurro di 6,7 mln che consente di sottoscrivere definitivamente la convenzione. L'amministrazione raggiunge l'obiettivo strategico di far giocare il Napoli nello stadio più importante della città e per il Napoli c'è la possibilità di poter svolgere attività all'interno del San Paolo per dieci anni.



Museo al San Paolo? Il fatto di aver varato un rapporto duraturo nel tempo con il Napoli vuol dire cercare di rendere il San Paolo nei prossimi anni ancora più identitario. Il discorso museo allo stadio lo auspichiamo.



Firma convenzione? Ci sono gli ultimi dettagli burocratici da sistemare. Settimana prossima potremmo sottoscrivere la convenzione.



Pista d'atletica? La convenzione non regolamenta questo tema. Bisogna che ci sia una proposta finora mai arrivata. C'è un tema di superamento della pista destinando l'impianto solo all'uso esclusivo del calcio. Per noi l'importante è che ci sia una pista d'atletica nel quartiere.



Spalti più vicini? Se parliamo di avvicinare le tribune al campo di calcio è una cosa praticabile ma è un intervento infrastrutturale serio e innovativo che al momento non è in programma. Bisogna ragionare su una pista d'atletica spostata in un altro punto del quartiere.



Ulteriori interventi? Bisogna completare il sistema bagni, le balaustre e la bullonatura.