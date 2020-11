Comune, Sgambati: "San Paolo intitolato a Diego è volontà popolare, annulleremo i tempi biblici"

Carmine Sgambati, presidente della commissione Sport e Patrimonio, è intervenuto ai microfoni di Teleclubitalia: "Maradona ha rappresentato un figlio per Napoli. Dobbiamo superare la burocrazia e la lentezza dei tempi. Chiediamo al Prefetto di annullare quei tempi biblici per dedicare lo stadio, è la volontà popolare che un figlio di Napoli sia il padrone di uno stadio che ha magnificato le sue gesta. I napoletani non aspettano altro. Maradona ha rappresentato non solo il calciatore e l'artista dello sport, per Napoli è stato la rivincita degli anni Ottanta".