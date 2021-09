Condirettore CdS critico: "Fabian non può fare il regista di questa squadra per due motivi"

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha così commentato il pareggio del Napoli a Leicester ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fabian Ruiz non è il regista di questa squadra, non può giocare da regista perché non è il ruolo suo. Col Leicester Fabian giocava in mezzo, dove gioca di solito Lobotka. Per me in quel posto Fabian non può giocare. Quello che si trova a giocare in quel ruolo svolge inevitabilmente un compito da regista, ma lo spagnolo ha un piede solo e talvolta in quella posizione è letto perché manca di rapidità".