Condò a Sky: "Inter condannata a vincere lo scudetto per evitare fallimento vero"

Paolo Condò ha commentato a Sky Sport l'eliminazione dell'Inter: "L'umore di Conte era facilmente prevedibile. Ora non può esserci nulla di diverso dallo scudetto, l'Inter è inchiodata dalla necessità di vincere in Italia per evitare un fallimento vero. E' la terza partita europea in cui non riesce a vincere facendo il proprio dovere. Ora questa condanna dice tutto".