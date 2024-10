Condò a Sky: "Superato il primo esame a pieni voti. Conte aveva capito come vincerla"

Paolo Condò elogia il Napoli a Sky Sport. Ecco le sue parole dopo la vittoria della squadra di Conte contro il Milan: "Il Napoli ha superato il primo esame a pieni voti. Conte ha ordinato attacco a tutta fin dall'inizio considerando le difficoltà anche psicologiche del Milan. Il Napoli ha subito fatto gol, Lukaku è passato come il burro nella difesa del Milan, vero buco nero per la squadra di Fonseca. Dopo avversarie facili, il Napoli avrebbe avuto bisogno di Kvara e Lukaku per battere le forti ed è successo. La spallata di Lukaku a Pavlovic è un'immagine simbolica. Kvara ha segnato come i gol di due anni fa".