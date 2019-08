Condò: "Al posto del PSG c'è il Salisburgo, scomodo ma ha venduto tutti e preso altri giovani da lanciare"

Il giornalista Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando a caldo l'esito del sorteggio di Champions League e non solo: "Il Napoli l'anno scorso per poco scalò un gruppo della morte, ricordiamo la parata di Alisson. Ora non c'è il PSG, ma il Salisburgo che in Europa Laegue è sempre stato complicato ma li ha venduti tutti, Lainer, Samassekou, Dabbour, Haidara, Wolf. Mi fido molto dei loro osservatori, avranno preso tanti altri talenti ma devono essere rodati. Sono alla portata del Napoli che è più forte dell'anno scorso con il terzino destro più interessante, Di Lorenzo, uno veloce come Manolas e Lozano, che è uno che segna gol pesanti. Se accetta anche Icardi...".