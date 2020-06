Condò elogia Gattuso: "La squadra si butterebbe nel fuoco per lui. Ha una cosa in comune con Simeone"

Il giornalista Paolo Condò, ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua su mister Gennaro Gattuso: "Il Napoli ha una rosa molto ricca. A gennaio ha fatto diversi acquisti, di cui uno fondamentale, Diego Demme. Gattuso è riuscito a farsi amare dai suoi giocatori, la squadra si butterebbe nel fuoco per lui, cosa che invece non è riuscita a Sarri alla Juventus. Gattuso è talmente empatico che la sua crescita da allenatore è sottostimata. Lui e Simeone hanno una cosa in comune: possono comandare un popolo e il tecnico calabrese potrà farlo col popolo napoletano"