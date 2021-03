Condò esalta Llorente: "Sta dimostrando che ha benzina e non era considerato"

Nel corso di Sky, il giornalista Paolo Condò è stato interrogato dell'impatto di Llorente con l'Udinese: "Llorente ha avuto dei problemi, ma non si capisce mai quando uno è guarito e non è considerato oppure non è ancora guarito. Llorente è uno dei 4 campioni del mondo, con Buffon, Pedro e Reina che giocano nel nostro campionato. Ad Udine sta dimostrando che ha ancora benzina".