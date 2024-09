Condò: "Mercato clamoroso, il Napoli ha argomenti seri per lo Scudetto"

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Paolo Condò, giornalista e opinionista per Sky Sport: "Il Napoli è passato dalle scuse di Conte all'esaltazione più totale, nel giro di 15 giorni. Le prove con Bologna e Parma sono state buone, ma il mercato clamoroso di De Laurentiis ha riacceso tutta la piazza. Dico clamoroso perché mai me lo sarei aspettato senza l'incasso di Osimhen. Il Napoli ha degli argomenti seri per lo Scudetto, con Conte che potrà lavorare tutta la settimana con un materiale da grande squadra. Gli azzurri fanno paura all'Inter e a tutte le altre. Il Napoli però non è obbligato a vincerlo, un po' come fece la Juve quando prese il miglior Ronaldo su una base già molto forte.

Conte deve almeno lottare, poi può capitare che arrivi secondo o terzo, ma non può più succedere prendere 40 punti dalla prima. Il Napoli è dietro di poco a Inter e Juve, che le sono superiori per un non nulla per organico. Le coppe giocheranno un ruolo fondamentale nelle ambizioni e nelle rotazioni di Juventus e Inter, ma in una griglia di partenza per lo Scudetto a fine mercato il Napoli è in seconda fila con il Milan. Continuo a metterci il Milan, anche se è stata la più deludente di questo avvio di campionato.

Caso Osimhen? È inutile affibbiare colpe a destra e a sinistra, quando questa è una storia dove tutti hanno perso e dove tutti hanno delle responsabilità. Capisco l'offerta rifiutata da De Laurentiis alla fine del mercato, si è tolto uno sfizio contro chi voleva approfittare di questa situazione. De Laurentiis però non ha sfruttato le debolezze del Chelsea, che avrebbe potuto cedere parecchio sul prezzo di Lukaku. Conte, però, era lì che friggeva per averlo quanto prima in rosa e De Laurentiis ha consentito questo esborso senza troppi pensieri. E col Parma ha già ricevuto tre punti in cambio".