Condò: "Rapporto tra Insigne e ADL si è concluso nella notte dell'ammutinamento"

"Insigne? La mia sensazione è che la storia affettuosa tra Lorenzo e De Laurentiis si sia conclusa nella sera del mancato rientro del Napoli in ritiro". Questo il pensiero di Paolo Condò, che dagli studi di Sky Sport ha parlato del futuro del capitano del Napoli: "Tutte le mosse a cui assistiamo a un certo punto cozzano contro il muro dato da un rapporto umano che è cambiato. Ma non significa che non giocherà al massimo fino all’ultimo, si preoccuperà della nuova squadra dopo lo scudetto che può essere il traguardo massimo della carriera”.