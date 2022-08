Condò scettico su Kim: “A differenza di Kvara non mi convince ancora completamente”

Il giornalista Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Il giornalista Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Non conoscevo Kvaratskhelia, mi ha sorpreso, ha grandissime qualità, complimenti al Napoli per l'acquisto. Non mi convince ancora completamente Kim, ma i movimenti difensivi sono più complicati e rigidi. Il Napoli è da vertice? Due gare non possono dirci tutto, ma la squadra ha mostrato grande qualità di gioco e capacità tecniche importanti. E' primo con Roma e Inter, con percorso simile: vittorie con una neopromossa e una squadra non di alto livello. Il Napoli e il Milan preferiscono spendere in cartellini e in giocatori giovani, la Juve in ingaggi e calciatori pronti, vedremo chi avrà ragione. Raspadori grande acquisto, è campione d'Europa e ha grandi potenzialità"