Condò su Gattuso: "Stavolta mi è sembrata un po' ambiziosa la sua disamina"

Il giornalista Paolo Condò ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'eliminazione del Napoli in Champions e in particolare le parole di Gattuso nel post-partita: "Stavolta mi è sembrata un po' ambiziosa la disamina di Gattuso. Certo il Napoli ha avuto le sue chance, ad esempio nei primi minuti con Mertens ha colpito un paolo. Ma ho visto un Barcellona che in mezz'ora ha fatto tutto quello che voleva e poi ha controllato la gara nel secondo tempo, grazie al vantaggio acquisito. La qualità dei singoli blaugrana è stata davvero impressionante a partire dal solito Messi".