Confindustria, Boccia sui furti ai giocatori: "Strumentalizzati per infangare Napoli città"

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal in merito ad alcuni furti collegati al mondo del tifo: "Napoli è una grande città e come tutte le realtà simili ha anche delle criticità ma strumentalizzare dei casi per buttare fango sul capoluogo e sulla regione Campania non è ammissibile.



ADL? Per me De Laurentiis è un grande imprenditore, non lo dico da tifoso del azzurro ma da presidente di Confindustria e bisognerà sempre ringraziarlo per quello che ha fatto e sta facendo nel calcio".