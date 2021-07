CONI, Malagò risponde ad ADL: "Draghi ha altre priorità rispetto al calendario di Serie A"

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha risposto quest'oggi ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che ieri ha lanciato un appello al Premier Mario Draghi e chiesto di posticipare l'inizio della prossima stagione. L'inizio della Serie A 2021/22 è prevista per il 22 agosto, e quella data è stata confermata. "Ho letto l'appello di De Laurentiis a Draghi ieri, ma credo che con tutte le cose che ha da occuparsi, onestamente il calendario della Lega Serie A forse non è tra le priorità del premier. Lo slittamento del campionato è comunque materia esclusiva di competenza di Figc e Lega. Vorrei ricordare a tutti che il prossimo anno (tra novembre e dicembre, ndr) abbiamo i mondiali di calcio in Qatar", le parole di Malagò riportate da 'Repubblica'.