Coni, Malagò sul Coronavirus: "Salute obiettivo principale, urge ripartire. Sulle gare a porte chiuse..."

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, prima del match tra Roma e Lecce è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l'allarme Coronavirus: "Stiamo avendo gli atteggiamenti giusti. In questo momento il mondo dello sport non deve andare per conto proprio, ma deve essere allineato con le disposizioni dell'autorità vigilante, in primis il Governo che ha oneri e onori di tutto questo. La nottata di ieri è stata abbastanza convulsa, il consiglio dei ministri è finito tardissimo"

PROPOSTA PORTE CHIUSE - "Era una delle ipotesi sul tavolo, ma sarebbe stato inelegante e scorretto a mio modo di vedere. Non c'è solo il calcio, ma tante altre manifestazioni coinvolte. Torino-Parma non doveva rientrare in questo gruppo di partite rinviate. Il discorso porte chiuse è stato preso in considerazione dal Governo, ma ci sono due problematiche: la prima è che le società si dovevano far carico di tutto l'aspetto economico, la seconda è che se decidi a poche ore dalla partita di giocare a porte chiuse, con i gruppi di tifosi già sulle piazze e penso ai tifosi delle Curve, ci sarebbe un problema serio d'ordine pubblico. E' un discorso però che riguarda le Prefetture".

CALENDARI - "Ci sono degli interessi primari, che sono anzitutto quelli della salute. Sento tanti che si espongono su questa materia, ma l'interesse della salute è primario. Si naviga a vista, non sono io che posso darvi risposte. L'obiettivo, ovviamente, è di ripartire al più presto. Ci sono diverse problematiche, come quella dei calendari, ma oggi sono in secondo piano. I calendari non sono regolati dal sottoscritto, ma devono tener conto di tutte le altre competizioni. L'Inter, ad esempio, ora ha l'Europa League, poi avrà la Coppa Italia col Napoli. Ne ho parlato con Marotta, con cui l'ultima telefonata è stata alle 2:30 di notte. Si naviga a vista. L'Inter non avrebbe più un mercoledì o giovedì libero fino all'eventuale finale di Coppa Italia, che è stata anticipata per Euro2020. Dobbiamo riaggiornarci".