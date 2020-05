CONI, Pancalli: "Ottimismo per ripartenza Serie A, ma dipende dal Cts"

Luca Pancalli, membro della giunta del CONI, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è un motivato ottimismo. La sensazione è che la serie A riparta, lo dimostra anche il ritorno agli allenamenti, anche se per ora solo individuali. Poi il Cts validerà il protocollo di quelli collettivi e sarà un passo importante ed elemento positivo. La dimensione del calcio italiano rappresenta un volume economico importante. L'industria del calcio ha un peso specifico molto alto anche a livello di Pil nazionale. A livello di gettito non possiamo paragonare la serie A allo sport non professionistico".

MUTUALITA' SERIE A - "La serie A aiuta gli altri sport? Questo è collegato al peso dell'industria calcio e di quello che produce. Adesso lo sport finanzia lo Stato, non c'è più un rapporto diretto. Oggi è giusto guardare al calcio come mondo complesso. Oggi si comincia ad intravedere una ripresa della serie A. Il ritorno agli allenamenti è da valutare come positivo. Le squadre però hanno tante persone che ruotano intorno, delle comunità allargate ed ora è giusto attendere le validazioni della Cts".