Cons. Simeone: "Manfredi tifoso della Juve? Ha già spiegato che viene da Nola..."

Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli, è intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", sulle frequenze di Radio Amore Campania: "Manfredi tifoso della Juventus? Ha già spiegato che viene da Nola, lì i colori della squadra sono bianconeri. Ha avuto un'infanzia infelice (ride, ndr.), ma la politica è altro, prescinde dal tifo.

Maresca? Ha fatto tanto per la lotta alla criminalità, non vedo l'ora di stringergli la mano in consiglio comunale. Chapeau, ma sarà stato consigliato male in campagna elettorale. Non c'azzeccava niente farsi vedere con la sciarpa azzurra e tutto il resto.

Napoli-Torino? I granata sono una squadra tosta, dovremmo sudarci i tre punti. Ci sarà anche Manfredi, mi fa piacere la sua presenza".