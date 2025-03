Cons. Simeone: "Serve stadio con più posti, riapertura 3* anello ne porterebbe quasi 15mila in più"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: “Tra Conte e il Sindaco c’è stato un pour parler, i virgolettati venuti fuori sono stati carpiti da chiacchierate private. Mister Conte ha premura come noi amministrazioni e come noi tifosi di sapere quale sarà il futuro dello stadio e del centro sportivo. E sarebbero domande da girare alla proprietà del Napoli e al presidente De Laurentiis, che ha detto tanto e non ha mai fatto nulla nel concreto. È qui il cortocircuito. Noi possiamo parlare dello Stadio Maradona e che l’amministrazione ha aperto alla riqualificazione del terzo anello, ma serve un passo in più da parte del Calcio Napoli.

La riapertura del terzo anello porterebbe quasi 10-15mila spettatori in più e questo sarebbe d’aiuto per tutti. La questione Centro Sportivo è diversa: il Comune può proporre degli spazi nella zona di Bagnoli, ma lì entra più l’interesse della società che delle amministrazioni. Il nostro interesse è più diretto sullo stadio, che può essere riqualificato con un rapporto di partneriato con il Napoli, ma serve mettere qualcosa nero su bianco prima di agire. La verità è che noi abbiamo bisogno di uno stadio superiore ai 50mila posti a sedere. Noi del Comune stiamo facendo aperture su aperture al Calcio Napoli, più di questo non possiamo fare: a regalarlo, non possiamo regalarlo. I termini di presentare il progetto per Euro 2032 è il 2026, quindi siamo ancora in tempo. Noi come Comune di Napoli vogliamo arrivarci prima e non ridurci all’ultimo”.