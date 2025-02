Cons. Simeone: "Tifosi Como dimostrano che la mamma degli imbecilli è sempre incinta"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: “I tifosi del Como stanno mostrando che la madre degli imbecilli è sempre incinta. Napoli è il popolo dell’accoglienza, la stessa che ci viene negata ovunque andiamo in Italia. Ce ne faremo una ragione, andremo a goderci la trasferta di Como nonostante qualche imbecille inneggi già al Vesuvio e scriva cose irripetibili. È un peccato, perché un territorio di cotanta bellezza non merita poi finire sulle prime pagine per altre cose.

Speriamo di trovare a Como un comportamento e un accoglienza degna di questo nome anche a Como. Lo sport è uno spettacolo per le famiglie e per le persone per bene, non per i facinorosi. Chi si occupa di ordine pubblico ora dovrà gestire la situazione nel migliore dei modi. Da portavoce del movimento, sono orgoglioso che i residenti in Campania siano tornati a viaggiare in trasferta. Evidentemente il Napoli che vince e che torna a sorridere dà fastidio ad una parte dell’Italia, sia come tifosi che come stampa e amministrazioni.

Pulcinella Not Welcome? Mi fa ridere. Il popolo napoletano è carnale, sa dimenticare e perdonare, non porta rassegno. Chi scrive queste cose che anche da quelle parti c’è una fortissima porzione di immigrati napoletani. Chi dice certe cose vive su Marte… Evidentemente preferiscono Arlecchino a Carnevale… Non possiamo legarci a comportamenti così sciocchi”.