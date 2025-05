Martorelli: "Dopo ieri non so che squadra schiererà Inzaghi, il Napoli ha in mano lo Scudetto"

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato a TuttoMercatoWeb dopo la vittoria dell’Inter sul Barcellona che consente ai nerazzurri di staccare il pass per la finale di Champions League: “Dopo Italia-Germania 4-3 del 1970 questa è stata la partita più importante di una competizione mondiale che rimane nella storia. L’Inter ha giocato una partita in maniera stoica, contro un Barcellona che ha in Yamal il suo calciatore più forte. Ogni giocatore nerazzurro ha dato il meglio di sé”.

Il risultato di ieri sera è stato, ad un certo punto, inaspettato.

“Una partita del genere ti riconcilia con il calcio. Se arrivi in tre anni due volte in finale di Champions League con una partita simile, rimani nella storia. I campionati sono importanti, come lo è anche vincere una Coppa Italia. Ma queste prestazioni ti fanno rimanere nella storia. Dopo ieri sera tutto è possibile”.

E adesso testa al campionato. Il Napoli è a tre lunghezze.

“Con i centoventi minuti di ieri sera non so che squadra metterà in campo Inzaghi. Penso che il Napoli abbia già messo le mani sullo Scudetto”.

Dunque poco spazio per il titolo?

“Sicuramente sì. Ed essere in lotta per lo Scudetto dimostra che comunque l’annata è molto importante”.