Sky, Modugno: "La finale dell'Inter certifica anche il valore del Napoli"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte: "L’Inter in finale di Champions per me deve essere motivo di orgoglio e fierezza per tutto il calcio italiano, spesso bistrattato ma che resta di un livello altissimo. La partita di ieri è stata epica, maestosa, bellissima che certifica il valore dell'Inter e allo stesso tempo il valore del Napoli, capace di brillare contro un'avversaria che si giocherà la finale della massima competizione europea.

Tre giornate ancora da giocare, se non vincesse il tricolore l'Inter avrà dei rimpianti certamente ma sarà il trionfo del Napoli che ha fatto una stagione straordinaria. Non si tratta di nulla di miracoloso, non c'è nulla di mistico, spirituale o divino: qui c'è lavoro, programmazione, fatica, investimento del club di una squadra che pur non essendo la più forte potrebbe vincere il campionato con merito. Il Napoli è la terza o quarta forza del campionato, se dovesse conquistare il tricolore dovrà esserne ancor più orgogliosa perché l'avrà fatto con merito”.