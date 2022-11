Consigli da papà Cholo? Simeone: "No, ha sempre rispettato i miei allenatori! Al massimo vede il corpo..."

Che consigli ti dà papà Cholo? E' una delle domande poste a Giovanni Simeone nel corso dell'intervista rilasciata oggi a Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Che consigli ti dà papà Cholo? E' una delle domande poste a Giovanni Simeone nel corso dell'intervista rilasciata oggi a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito la risposta del Cholito: "E' da anni che non mi dà consigli per il campo. Con questa cosa di avere una persona come papà che fa l'allenatore, bisogna capire che è prima mio padre. Ogni volta che parliamo è inevitabile parlare di calcio, ma non parliamo mai di cosa dovrei fare, perché lui ha sempre rispettato l'allenatore che avevo e che ho. Lui mi ha sempre visto rispetto a come mi muovo, dice che il linguaggio del corpo è importante. Quando mi vede in tv, mi dice 'Vedi, qui secondo me non stai bene perché hai qualcosa nella testa'. E lì parliamo. Ma ha sempre lasciato spazio al mio allenatore per farmi migliorare".