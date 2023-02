Contatto Kvara-Ferrari, Marelli: "È leggerissimo, questi rigori non sono stati mai fischiati"

L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di Dazn sul contatto tra Kvaratskhelia e Ferrari, azione in cui il Napoli ha chiesto il calcio di rigore.

TuttoNapoli.net

L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto ai microfoni di Dazn sul contatto tra Kvaratskhelia e Ferrari, azione in cui il Napoli ha chiesto il calcio di rigore: "Il contatto c’è ma è leggerissimo, Kvaratskhelia allarga un po’ la gamba destra per cercare il tocco. Sono calci di rigore che in questa stagione non sono mai stati fischiati".