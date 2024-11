Conte ai tifosi: “Sognate! Ma il mio compito è dire che siamo all’inizio del percorso”

L'asticella si alza dopo certe sfide, come si gestisce l'entusiasmo? Antonio Conte ha risposto anche a questa domanda oggi in conferenza stampa: "L'entusiasmo deve essere benzina, è positivo, sarò l'ultima persona a spegnere l'entusiasmo, dobbiamo cavalcare l'entusiasmo, alimentarlo venendo qui ogni giorno e lavorando con un solo pensiero in testa per renderli orgogliosi al di là del risultato. Io voglio che ci sia l'attaccamento, senso d'appartenenza, poi il risultato è relativo.

A Milano sentirli cantare a fine partita... ci deve riempire il cuore e dare forza nella difficoltà e nella fatica. Ci deve dare qualcosa in più per superare le difficoltà, non smorzerò mai gli entusiasmi, devono essere con noi. E' giusto sognare la cosa più bella per loro, ma in maniera realistica io devo dire che è l'inizio di un percorso per dare stabilità per Napoli, per il presidente e per i tifosi che meritano gioie".