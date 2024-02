Conte al Telegraph: "Ora sono pronto, ho così energia che do fastidio in casa. Difesa alta? Perché no..."

Intervista concessa al 'Telegraph' da Antonio Conte, allenatore attualmente svincolato dopo l'avventura al Tottenham

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista concessa al 'Telegraph' da Antonio Conte, allenatore attualmente svincolato dopo l'avventura al Tottenham. Il manager pugliese che lo scorso autunno ha rifiutato il Napoli a più riprese è pronto a rimettersi in discussione, ma solo a a partire dalla prossima estate: "Io devo vincere - ha dichiarato -. Diversamente, gli altri stanno aspettando di celebrare il mio fallimento. E' questa la verità", si legge nel titolo proposto dal tabloid. Di seguito alcuni estratti:

"Mi sono preso questo tempo per me, per la mia famiglia e per stare con i miei genitori. Mio padre mi spinge a tornare rapidamente, ma è importante ricaricarsi, fisicamente e mentalmente. Ora il mio unico problema è che ho troppa energia e sto infastidendo mia moglie!"

Il tabloid specifica che in questi mesi Conte ha rifiutato tante offerte: la prima è stata la panchina della Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini, poi diversi club europei (tra cui il Napoli) e anche arabi. Nello specifico, il Telegraph dice che ad agosto non è voluto entrare in un duello con Spalletti e quindi ha fatto un passo indietro.

Nel corso del lungo botta e risposta, Conte ha svelato alcuni retroscena relativi alla sua metodologia di lavoro. Tra questi, l'uso del Subbuteo: "In ogni club in cui ho allenato ho portato il Subbuteo, anche a volte per spiegare alcune situazioni tattiche con i miei giocatori. Ne ho sempre avuto uno a casa mia". Poi ha aperto alla possibilità di giocare con la difesa più alta quando sarà di nuovo in sella: "Perché no, è una possibilità. La prima cosa è adattarti alle caratteristiche dei giocatori che hai", ha detto.