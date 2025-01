Conte alla squadra: “Zero alibi col Verona, come a Firenze…”

Teme ripercussioni mentali? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore del Napoli, che alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona - gara valida per la 20esima giornata di Serie A - ha risposto così: "I ragazzi lo sanno che io non concedo mai alibi, a me ed agli altri. Noi domani contro il Verona, come fatto a Firenze senza Kvara, Politano e Buongiorno, dissi andremo lì agguerriti.

Ora abbiamo rispetto del Verona, ma paura di nessuno. Il percorso è ormai iniziato, lo stiamo percorrendo, si potrà prendere qualcuno, perdere altri, ma il percorso è lì. Sottolineo, come alla presentazione, che mi auguro che il Napoli non sia più una squadra di passaggio, è la cosa principale che provo a trasferire ogni giorno. Noi dobbiamo costruire qualcosa di ambizioso, che dia lustro ai napoletani, deve essere chiaro. Essere considerati di passaggio non è nei miei obiettivi, non lo sarà mai".