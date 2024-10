Conte avvisa la squadra: “Non tollererò spirito di sacrificio inferiore a quello dell’Empoli!”

Tanti i temi affrontati dall'allenatore del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa prima della sfida di domenica all'Empoli. Tra questi l'approccio alle partite e l'atteggiamento da avere nelle prossime gare.

Il suo Napoli ora sa sporcarsi le mani come lei chiedeva?

"Le squadre vincenti riescono ad essere belle ed a sporcarsi il vestito, ad essere camaleontiche, a capire la partita, la giornata, ci sono a volte giornate in cui per tanti motivi... io ho fatto il calciatore, e può starci una giornata no. Anche lì devi gestire le cose. Perciò dico di costruire basi solide e quando è in discesa siamo tutti contenti, ma bisogna essere ancora più bravi quando le gare sono in salite e riconoscere le gare come Empoli dove ci sarà da soffrire. Chi non è abituato e pronto a soffrire non può pensare di essere un vincente, la sofferenza fa parte della vittoria, ti rende più forte, la resilienza ti rende più in discesa il cammino. Proprio in queste partite lo spirito di sacrificio, a detta dei giocatori dell'Empoli, diventa per loro un'arma importante. Non tollerererò uno spirito di sacrificio inferiore a quello dell'Empoli".