Conte cita l’Inter: “L’avete vista ieri? In alcuni momenti era tutta dietro a difendere”

vedi letture

Ci sarà un abito diverso per il Napoli? Questa una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte.

Ci sarà un abito diverso per il Napoli? Questa una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha risposto citando l’Inter: "Dobbiamo indossare un bell'abito, ho il piacere con i ragazzi di offrire sempre un bello spettacolo. Durante le partite devi essere pronto con il tuo bell'abito, appena uscito dal sarto, a sporcartelo perché senza la giusta cattiveria... devi farlo, anche se hai un bell'abito.

E' il connubio vincente per le grandi squadre, ci sono diversi momenti della partita. Anche l'Inter ieri, è andata in casa del City ed ha alternato momenti in cui ha giocato a calci ed altri in cui era in 25 metri tutti dietro a difendere dimostrando di essere una squadra con la S maiuscola, non si può indossare solo un abito e dobbiamo capirlo. L'anno scorso si pensava spesso ad attaccare e c'era disequilibrio o non c'era voglia feroce di riconquistarla o di ricompattarsi, noi su questo stiamo lavorando".