Conte e quelle parole che conquistano i tifosi: "Regalo? Allenare il Napoli, è emozionante"

Nel suo intervento post-partita a One Football, il tecnico del Napoli Antonio Conte non ha parlato solo della soddisfazione per quanto visto contro il Brest, ma anche delle testimonianze d'affetto per il suo compleanno con parole che hanno fatto subito il giro dei social: "Regalo per il compleanno? E' sicuramente la possibilità di allenare Napoli e vivere quest'esperienza, è stata un'esperienza emozionante. C'è grandissimo entusiasmo sempre e l'affetto della gente che a prescindere da tutto ti sostiene, a prescindere dall'allenatore e dai giocatori.

Il desiderio di compleanno è questo, avere l'entusiasmo che ho adesso, mi sta entusiasmando lavorare con questi ragazzi che mi stanno dando tutto nonostante un approccio diverso gli anni passati e questa è la più grande spinta che mi possono dare con la loro voglia. Sono stato festeggiato in maniera bella, adesso andremo anche in ritiro con il presidente che ha creato qualcosa per me e i ragazzi, è la prima volta che ricevo regali in ritiro, anche a mezzogiorno hanno fatto qualcosa".