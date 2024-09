Conte ed il nuovo Napoli: “Per me i giocatori top sono forti, veloci e resistenti”

Il Napoli sta cambiando pelle, non solo per quanto riguarda l’identità tecnico-tattica ma anche le caratteristiche dei giocatori, più fisici e strutturati rispetto al passato.

Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro la Juventus, ha parlato anche di questo aspetto: "Qualcosa è cambiato rispetto all'anno scorso, c'erano 12-14 giocatori in uscita, 7 in entrata, è cambiata la scelta di alcune caratteristiche. L'aspetto fisico è importante nel calcio di oggi. Il calciatore top deve essere forte, veloce e resistente, la qualità non la consideri perché deve esserci. Noi dobbiamo essere una squadra forte, veloce e resistente, ci stiamo lavorando, ci sono stati cambiamenti, ci sono elementi nuovi che stiamo inserendo su quella base di 10-12 giocatori che abbiamo scelto col club di confermare".