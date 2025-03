Conte elogia le alternative: “Non è facile stare fuori e non mollare, ma ora sono protagonisti…”

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Venezia-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte ha elogiato le alternative ai titolari: "E' stato fondamentale tenere vivo tutto il gruppo, sia per il numero della rosa che per le situazioni capitate era necessario ed effettivamente come capita in tutte le stagioni alcuni infortunati sono stati sostituiti in maniera adeguata e va dato merito ai calciatori che non hanno mai mollato e si sono statti trovare pronti. Io ho fatto il calciatore, so benissimo che quando non giochi tanto, sei costretto a guardare le partite e puoi mollare qualcosa a livello mentale o di autostima.

Quindi plauso a loro, allo staff che ha lavorato nella giusta maniera, non è semplice allenare chi gioca meno e tenerli pronti ad entrare. Si sono fatti trovare pronti ed ora sono protagonisti, il calcio è questo, oggi è il momento tuo ma se non sei bravo c'è qualcun altro che sfrutta il momento e te lo prende".