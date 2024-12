Conte fa intendere un turnover totale: “Ci alleniamo 10 vs 10 e l’altra squadra ha automatismi…”

Antonio Conte ha fatto intendere che contro i biancocelesti ci potrebbe essere un turnover totale

Nel corso della conferenza stampa tenuta a due giorni dalla sfida contro la Lazio, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha fatto intendere che contro i biancocelesti ci potrebbe essere un turnover totale: "Noi ci alleniamo 10 contro 10, gli automatismi ci sono, sono 5 mesi che ci alleniamo con quasi due squadre, una titolare e l'altra che scalpita per essere titolare.

A livello di automatismi non sono preoccupato, l'abbiamo dimostrato già col Palermo, ma ribadisco: bisogna capire qual è l'obiettivo principale, costruire qualcosa e capire bene al di là di una singola partita se stiamo sulla strada giusta, se non dobbiamo fare niente, se stiamo sereni o meno, senza perdere l'umiltà e capire sempre che siamo in costruzione. Umiltà, piedi a terra, sacrificio per fare le cose bene senza sparare fesserie".