Conte: "Futuro? Se capitasse qualcosa d'importante lo prenderei in esame, in Italia o all'estero"

"La voglia di allenare c'è sempre, la passione non tramonta mai".

Presente al Timone d'Oro ad Arezzo, dove ha ricevuto un premio, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, affrontando vari temi, a partire dalla possibilità che possa tornare su una panchina all'inizio della prossima stagione: "La voglia di allenare c'è sempre, la passione non tramonta mai. In quel caso mi dovrò guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere. Detto questo non ho la ricerca spasmodica di cercare una panchina, dovesse capitare qualcosa di importante e serio, che mi dia uno stimolo, allora lo prenderei in esame, sia in Italia che all'estero".

Come valuta la sua ultima esperienza al Tottenham?

"L'ultima esperienza, come tutte le altre, mi ha fatto provare cose positive e altre meno. L'esperienza è stata bellissima, abbiamo fatto il massimo e dato tutto quello che avevamo. Quando sono arrivato la squadra era ottava/nona, e siamo arrivati in Champions. Poi quest'anno, con la squadra quarta, ho deciso di dividere la mia strada con quella del Tottenham, qualcuno si accontentava".