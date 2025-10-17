Bia: "Quando giocavo al Napoli volevamo restare tutti per una ragione"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giovanni Bia, ex calciatore del Napoli (stagione 1993-94 in azzurro) e oggi agente: "Il mio Napoli non era il Napoli di oggi, quell’anno ci fu un problema societario molto importante, volevamo restare tutti a Napoli perché con quella squadra potevamo costruire qualcosa di molto importante. Adesso è tutto cambiato e il Napoli è tornato ad essere ambito da tutti i calciatori. Ecco che infatti anche calciatori come De Bruyne, Mc Tominay e Hojlund indossano la maglia azzurra.

In Italia vincere è sempre molto difficile, se il Napoli dovesse riuscire a vincere anche quest’anno e fare bene in Champions sarebbe la consacrazione dell’allenatore e della società che ha preso calciatori specifici per gestire due competizioni e provare a vincerle tutte e due. Con la rosa ed il valore che ha, il Napoli se la può giocare anche in Champions League e sarebbe il sogno di tutti i miei amici napoletani vincerla".