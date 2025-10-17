Il doppio ex Pia: "Occhio a Simeone, ma il Napoli ora ha entusiasmo"

vedi letture

Inacio Pia, doppio ex della sfida tra Torino e Napoli in programma domani, ha parlato della partita in un'intervista rilasciata al portale Toro News: "II Napoli si presenta con più entusiasmo del Torino a questa sfida. Adams penso possa essere l'uomo in più. Gli attaccanti vivono di momenti e di situazioni. I gol con la Lazio e con la Nazionale lo aiuteranno e stanno a significare che ha il piede caldo. Simeone è il grande ex e vorrà farsi trovare pronto. Adams può essere la sorpresa in attacco della stagione.

Cosa hanno rappresentato per me Napoli e Torino? A Napoli sono stato cinque anni, ho conosciuto la sua gente e la città. A Torino sono stato solo sei mesi dove ho perso la finale di playoff contro il Brescia. Sono però stati sei mesi di passione pura perché arrivai in un mercato con tanti cambiamenti, ci fu una vera e propria rivoluzione".