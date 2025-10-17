Simeone: "Ho chiamato i magazzinieri del Napoli per chiedere che caffè portare a Torino"

vedi letture

Giovanni Simeone, ex attaccante del Napoli, oggi al Torino, si è raccontato a Dazn proprio prima della sua partita da ex, soffermandosi su quanto gli manchi Napoli: "Ho tanti amici lì, ogni tanto faccio delle video-chiamate con loro perché mi manca sentire l'accento napoletano, mi manca tantissimo.

L’altro giorno ho chiamato i magazzinieri del Napoli per chiedere che caffè utilizzavano lì, per averlo anche qui a Torino. Gara da ex? Sono felice di affrontare dei compagni e un passato che mi fa sentire bene. La mia priorità ora è concentrarmi sulla partita, cercherò di non pensare a quei bei momenti che ho vissuto".