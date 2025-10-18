De Bruyne incontra il piccolo Emanuele ed emula la sua linguaccia: lo scatto
Un bell'episodio in ritiro a Torino. Kevin De Bruyne nelle scorse ore ha incontrato il piccolo Emanuele, un bambino di 9 anni di Bitonto affetto da una grave malattia ma con un’enorme passione per il calcio. Il centrocampista del Napoli ha voluto regalargli un sorriso, trascorrendo del tempo insieme e riproducendo con lui la sua celebre esultanza: saluto militare e linguaccia, simbolo di forza e allegria.
Emanuele, che negli ultimi mesi ha già conosciuto diversi campioni del pallone, continua a essere un esempio di coraggio e determinazione. De Bruyne, visibilmente emozionato, potrebbe dedicargli un gesto speciale anche in campo: non è escluso che, in caso di gol contro il Torino, celebri proprio con l’esultanza del suo nuovo piccolo amico. Un incontro di cuore che va ben oltre il calcio.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
