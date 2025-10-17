Torino, Baroni elogia Simeone: "Che fortuna averlo! Lo vedevo in tv e già lo apprezzavo"

Marco Baroni, allenatore del Torino, alla vigilia del match contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa e si è soffermato anche su Giovanni Simeone: "L'ho sempre apprezzato quando lo vedevo nelle immagini in tv o da avversario. Ora questo apprezzamento si è rafforzato conoscendolo, dà tutto in ogni allenamento e in ogni cosa che fa. E' un valore aggiunto, anche per i suoi atteggiamenti. Mi ritengo fortunato ad averlo con me".

Come sta Zapata?

"E' un giocatore che deve dare un contributo, tocca anche a me. Sta sempre meglio, ci saranno momenti della gara nei quali potrà dare il contributo. L'ha fatto con l'Atalanta, al di là del rigore, e la sua prestazione fu convincente".