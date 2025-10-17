Ag. Maripan: "Ci mette tanta garra, ma in Italia ti sanzionano appena sfiori qualcuno"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giovanni Bia, intermediario di Maripan e agente di Cambiaso: “Maripan è il capitano della nazionale cilena per cui lo spessore è elevato. E’ maturo, ma ha ancora grossi margini di miglioramento soprattutto in tema di conoscenza calcio italiano. Che sia anche in chiave arbitraggio italiano perchè lui ci mette molta garra e qui appena sfiori qualcuno ti sanzionano, è più danza classica la nostra!

Faccio qualche battuta per far capire il concetto, ma sì ha ancora ampi margini di miglioramento. Ha grande stimolo di confrontarsi e non vede l’ora di affrontare il Napoli. Il ragazzo ha esperienza internazionale per cui saprà gestire la partita con grande esperienza emotiva. Il calcio di Baroni è quello che piace a lui, il Torino sta facendo un grande percorso di crescita, poi gli infortuni complicano sempre un pò la vita agli allenatori, ma il Torino prima o poi tornerà ad essere quello che è sempre stato".