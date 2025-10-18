Del Genio: "Due alternative a Gilmour come vice-Lobotka, ma Conte non vorrebbe adottarle"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la sua trasmissione per l'emittente radiofonica: "Penso che Conte speri che Lobotka rientri prima di un eventuale giornata di riposo da dare a Gilmour.

Ha detto chiaramente che altrimenti dovrebbe adattare qualcuno, che non ha altri con quelle caratteristiche. I nomi sono due: o Anguissa o De Bruyne. Spera di non dover arrivare a queste soluzioni da adattati e ha ragione".