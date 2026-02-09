“Conte ha 5 titolari fuori!”, ma Biasin replica a Zazzaroni: “La sua gestione porta infortuni!”

Nel corso del podcast "Numeri 1", il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, e il giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, si sono confrontati sulla gestione di Antonio Conte.

Zazzaroni: "Conte ha avuto 10 infortuni, 5 dei quali dei titolari. Se noi cerchiamo la coerenza negli allenatori, pensate a Slot che anche lui l'altro giorno si è messo a piangere perchè aveva avuto tantissimi infortunati. Uno che ha speso 300 milioni sul mercato. Oggi la coerenza negli allenatori non esiste! Trovatemi un allenatore coerente. Allegri e Chivu? Allegri te le dice pubblicamente, ha tutte le sue idee, in questo è più furbo perchè non esplicita. Ha tutto un altro tipo di comunicazione, ma non siamo tutti uguali".

Interviene Biasin: "Permettemi di dire una cosa parlando del mercato di gennaio. Ma può mai essere normale pensare che dopo un mercato estivo da oltre 100 milioni si debba passare ad un mercato di gennaio dove Conte avrebbe voluto altri 4-5 giocatori?".

Replica Zazzaroni: "Ma può mai essere nornale, con tutto il rispetto, che tu debba giocare con Vergara e Ambrosino in Champions? Chiramente avrà fatto delle selezioni molto forti".

Controreplica Biasin: "Ma può mai essere normale che difronte ad un certo tipo di infortuni Conte non riesca ad ammettere che forse il suo modo di gestire il suo gruppo di lavoro può aver portato questo tipo di situazione?".