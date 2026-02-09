Fabbroni: "Giovane e Santos? I nuovi solleticano l'interesse dei tifosi, ma non quello di Conte"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Prolungare il contratto di Antonio Conte forse non è ancora maturo. Più corretto parlarne a fine stagione. Un prolungamento di un contratto di Conte presuppone uno sviluppo di alcuni aspetti, ma c'è una battaglia lunga quattordici tappe in campionato. Non credo sia il momento giusto per parlare di un rinnovo. Bisogna poi considerare l'accesso alla Champions League.

E quale sarà il progetto? Dove si va? Se la Juventus dovesse fare risultato a Milano contro l'Inter, penso che il Napoli possa guardare un po' in avanti, ma senza perdere di vista ciò che succede dietro. Ma io non mi trovo con chi rema per lo Scudetto. L'Inter dovrebbe perdere due o tre partite, con un Napoli che dovrebbe vincerne almeno 12. La logica in questo momento dice che l'Inter va a gonfie vele.

Cosa cambierà Conte in Coppa Italia? Contro il Como ci sarà poco da cambiare. Anche se dovesse ritornare Politano ci dobbiamo chiedere come starà. Alisson e Giovane titolari? Sappiamo che Conte vuole che i giocatori si ambientino. E in questa fase, per quello che abbiamo visto Giovane mi sembra svagato. Nel finale servirà attenzione, servono anche forze fresche. I nuovi solleticano l'interesse dei tifosi, ma non quello dell'allenatore. La realtà è un po' differente".