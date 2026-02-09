Montervino: "A Genova la fortuna è girata, può essere la svolta del campionato"

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni di Canale 8, nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì': "Il Napoli ha mostrato a Genova carattere, resilienza e ossessione per la vittoria? E fortuna. Aggiungerei anche la fortuna, perché credo che per la svolta del campionato serva quel pizzico di fortuna che il Napoli nell’ultima partita a Genova ha avuto onestamente.

Partita iniziata nel peggiore dei modi, con uno dei giocatori più importanti del Napoli, della difesa del Napoli, che sta vivendo un periodo non felicissimo.

C’è da fare un’analisi su quella che è la scelta tecnica di vedere un certo tipo di difesa in campo, però la fortuna questa volta è girata. Forse potrebbe essere la svolta del campionato".