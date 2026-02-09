Montervino: "A Genova la fortuna è girata, può essere la svolta del campionato"
L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni di Canale 8, nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì': "Il Napoli ha mostrato a Genova carattere, resilienza e ossessione per la vittoria? E fortuna. Aggiungerei anche la fortuna, perché credo che per la svolta del campionato serva quel pizzico di fortuna che il Napoli nell’ultima partita a Genova ha avuto onestamente.
Partita iniziata nel peggiore dei modi, con uno dei giocatori più importanti del Napoli, della difesa del Napoli, che sta vivendo un periodo non felicissimo.
C’è da fare un’analisi su quella che è la scelta tecnica di vedere un certo tipo di difesa in campo, però la fortuna questa volta è girata. Forse potrebbe essere la svolta del campionato".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott di Arturo Minervini
Le più lette
2 Da 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Prossima partita
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Vergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Juan Jesus: "Var ha peggiorato il calcio, meglio prima! Ricordate il mio mani a Lecce? Cosa dovevo fare..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
Antonio NotoSSCNapoli, Grava: "Notammo subito Vergara! Era penalizzato dal fisico, gli ho ricordato una cosa"
Pierpaolo MatroneConte risponde ad Allegri: "Non so cos'ha detto... Sicuramente quest'anno non sta giocando tanto"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com