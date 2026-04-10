Di Canio spinge per Conte in Nazionale: "Altro che Guardiola, serve uno come lui"

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Parole senza filtri quelle di Paolo Di Canio, che in un’intervista al Corriere della Sera ha analizzato il momento del calcio italiano tra Nazionale

Parole senza filtri quelle di Paolo Di Canio, che in un’intervista al Corriere della Sera ha analizzato il momento del calcio italiano tra Nazionale, Serie A e confronto con la Premier League. Sull’ipotesi di un ct straniero, è netto: “Guardiola? No, serve uno come Conte, che sa già di cosa stiamo parlando”. Poi l’affondo sul livello generale: “Ci stiamo abituando alla mediocrità, ci indigniamo e poi dopo due giorni torniamo a esaltare i nostri giocatori”.

Di Canio critica il calcio italiano

Non manca l’autocritica verso il sistema mediatico: “Noi media non facciamo bene il nostro dovere, molti cercano visibilità sui social dimenticando che rantoliamo sul fondo”. Su Donnarumma: “È fortissimo, ma ogni tanto commette errori da giocatore dozzinale. In certi contesti una papera cancella dieci miracoli”. E sulla Premier: “È come l’Nba, noi il basket italiano”.