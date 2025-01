Conte, l'amico: "Aveva individuato Danilo per esperienza e versatilità, ma ci sarà un piano B"

vedi letture

“Conte, al di là dell’amicizia e dell’affetto che mi legano a lui, ha dei meriti enormi oggettivamente nei risultati del Napoli. Il primo merito – ha detto l’allenatore Luigi Garzya a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - è aver portato la cultura del lavoro ed averla trasferita ad ogni giocatore: lui pretende il 1000% da tutti, anche da quelli che non giocano. Il sacrificio è la via unica per raggiungere traguardi importanti. I giocatori impiegano 5 minuti a capire se l’allenatore è bravo e 3 minuti a decidere se vogliono seguirlo e buttarsi nel fuoco per lui, e a Napoli tutti hanno sposato il lavoro di Conte.

L’affaire Danilo è saltato, Conte lo aveva individuato per esperienza e versatilità ma ci sono tanti difensori e il Napoli sa come muoversi e sono certo che sappia che è il momento giusto per ampliare la rosa visti gli obiettivi stagionali per la lotta scudetto”.